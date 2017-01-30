Осторожно, пешеход!

Инспекторы ГИБДД провели профилактическую акцию

Вопрос безопасности пешеходов на дорогах Ноябрьска сегодня стоит достаточно остро. Только за 2016 год в городе зарегистрировано 21 ДТП, в которых пострадали пешеходы. В трех случаях аварии произошли не по вине водителей.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, инспекторы ГИБДД совместно с воспитанниками Дворца молодежи провели профилактическую акцию «Осторожно, пешеход!». Сотрудники Госавтоинспекции останавливали транспортные средства, а подростки вручали водителям памятки.