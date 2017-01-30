В ямальской тундре пропал ребёнок

Следователи завели дело по статье «убийство»

В ямальской тундре пропал четырехлетний ребенок. Это произошло днем 27 января. По данным следственного отдела Ямальского района, мама ребенка объяснила, что находилась с малышом на улице. Когда женщина отошла от чума за водой, подул сильный ветер и поднялась метель. Вернувшись назад, женщина обнаружила, что сын исчез. Сначала родственники пытались найти ребенка самостоятельно. Поиски продолжались до позднего вечера и не дали результата. Тогда родители обратились к спасателям. До сих пор о местонахождении малыша неизвестно.

Сегодня следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего». В ходе следствия будет дана оценка действиям родителей ребенка и спасателей.