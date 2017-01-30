Недоступная среда

Колясочники не могут попасть в поликлинику

В редакцию телеканала «НОЯБРЬСК 24» обратилась жительница города. Юлия Пермитина – мама ребенка-инвалида. В силу особенностей здоровья ее дочка не может ходить. Несколько дней назад ее направили к неврологу в филиал детской поликлиники на проспекте Мира. И Юлия столкнулась с тем, что не может подняться по лестнице вместе с коляской и ребенком. На ступеньках установлен пандус, но он сложен, и как им пользоваться, женщина так и не поняла. В ответ на нажатие кнопки вызова персонала к ней тоже никто не вышел. Коляску с дочкой Юле пришлось заносить на руках. А в регистратуре женщине ответили, что не умеют пользоваться устройством.

Кстати, уже на следующий день молодой маме вновь пришлось посетить этот филиал поликлиники. И кнопка вызова оказалась вовсе сломана. Юлия Пермитина написала жалобу в ЦГБ и сейчас ждет ответа. Мы будем следить за развитием событий.