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На благое дело

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На благое дело

НКО могут выиграть грант до 300 тысяч рублей

Городская администрация приглашает некоммерческие организации принять участие в конкурсе социально значимых проектов. Максимальная сумма гранта – 300 тысяч рублей. Заявки принимаются с 6 по 17 февраля по 10 направлениям. Среди них – военно-патриотическое, экологическое, социально-психологическое. Главное условие – заявители должны вести свою деятельность не меньше года и не иметь задолженностей. Оценивать работы будет экспертное жюри.

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