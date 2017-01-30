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Пожар в Ноябрьске

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Пожар в Ноябрьске

Расселённая «деревяшка» полностью выгорела

В Ноябрьске двухэтажный деревянный дом выгорел дотла. Пожар начался в воскресенье около 7 часов вечера по адресу: пр-т Мира, 37. Уже спустя четыре минуты на место вызова прибыли первые пожарные подразделения. К этому времени полыхали оба этажа здания. По тревоге прибыл весь личный состав ноябрьской пожарной части.
Как выяснилось, дом был расселен, однако к нему примыкает еще жилая «деревяшка». Ее спасла огнеупорная стена. Причины происшествия сейчас устанавливаются.

Фото пресс-службы 2 ОФПС.

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