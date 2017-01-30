О медуслугах доступным языком

В перинатальном центре Ноябрьска пройдёт день открытых дверей

Планируется, что в ходе встречи с горожанами 12 февраля заведующие отделениями расскажут об услугах, которые оказывают в стенах медучреждения. Речь пойдет, в частности, о перспективах лечения бесплодия, о диагностике и вынашивании беременности, а также о том, как выхаживают детей с низкой массой тела. Свои выступления врачи сопроводят видеороликами. А у посетителей будет возможность задать интересующие вопросы.

Добавим, как поясняют в ЦГБ Ноябрьска, экскурсии по перинатальному центру не предусмотрены, поскольку это противоречит санитарно-эпидемическому режиму.