В интересах граждан

На Ямале за системой ЖКХ организуют общественный контроль

Привлечение граждан к решению задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства представители федеральной и региональной власти обсудили на видеоселекторе. Его провел министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Речь шла, в частности, о реализации проекта «ЖКХ и городская среда». На Ямале за его реализацию будет отвечать департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ. Куратором назначен замгубернатора Сергей Карасёв.

По данным пресс-службы окружного правительства, на Ямале уже есть опыт привлечения общественности к решению вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства. Так, апробирована система общественного контроля в части капитального ремонта: созданы комиссии по отбору подрядных организаций, попечительский совет, запуск двух сетевых проектов. Кроме того, на официальном сайте www.fondkr89.ru запущен сервис «Тревожная кнопка». За последние полгода в данный раздел от граждан поступило 14 жалоб, касающихся качества капремонта. Второй сетевой проект Фонда – «Хроника ремонта» – основан на фотофиксации с мест проведения капитальных ремонтов, что позволяет собственникам жилья отслеживать ход капремонта по каждому дому от момента начала работ до сдачи объекта.