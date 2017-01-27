Крылатая скорая помощь

Врачи санитарной авиации спасли 350 человек

Жизни 350 человек спасли врачи санитарной авиации округа с начала 2017 года. «Крылатая скорая» вылетала на помощь 249 раз.

Среди тех, кому срочно потребовалась медпомощь, – 80 детей и 81 беременная женщина. Что касается прошлого года, то врачи санавиации вывезли из отдаленных мест почти 4,5 тысячи пациентов, подсчитали в окружном департаменте здравоохранения. Кроме того, они доставляют на Крайний Север медикаменты и проводят прививочную кампанию. Около 600 миллионов рублей ежегодно тратит Ямал на эти цели. В планах на ближайшие годы – развивать санитарную авиацию. О важности этой отрасли медицины говорил и президент Владимир Путин в ходе последнего послания Федеральному Собранию.

Фото newslab.ru.