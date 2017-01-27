Полицейские соревнования

На Ямале определят лучшее подразделение полиции

Это ежегодный конкурс, и традиционно победитель определяется по результатам оперативно-служебной деятельности за год. Не последнюю роль в борьбе за звание «Лучший ОВД» играет результат соревнований между руководителями местных отделений. Они соревнуются в стрельбе и сдают зачеты по теории и нормативам физической подготовки. Победители будут определены по наибольшей сумме набранных баллов во всех номинациях.

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