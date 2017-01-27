На Ямале снежный шторм

Закрыт проезд по почти всем автозимникам, отложены вертолётные рейсы

Погодные условия на Ямале повлияли на работу автозимников. Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, закрыт проезд для всех видов транспорта по сезонным дорогам «Салехард – Надым», «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале», с 13.00 часов закрывается проезд по зимнику «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги». Выезд на эти сезонные дороги запрещен из-за опасности заносов при сильной метели.

Автозимник «Уренгой – Красноселькуп» работает, но с ограничениями: проезд открыт для транспорта массой от 3,5 до 25 тонн. Транспорт массой менее 3,5 тонны на дорогу не допускается.

На ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги» установлен тоннаж для колесных транспортных средств массой до 20 тонн, гусеничных – 30 тонн. Вторая полоса закрыта, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Планируется, что сегодня они будут завершены. Ограничения максимальной скорости на ледовой переправе – 20 км/ч. На съезде с причала на лед – 10 км/ч. Ограничение действует для всех видов транспорта.

Оперативную информацию о состоянии автодорог можно получить по телефону в Салехарде: 8 (34922) 7-17-04. Интерактивная карта автозимников доступна по адресу: https://karta.yanao.ru/eks/transport_map#.

Дорожники напоминают: при выезде на автозимник необходимо свериться с прогнозом погоды, при неблагоприятных метеорологических условиях путешествие по сезонной трассе разумнее перенести на более благополучный для поездки день. Сегодня, по прогнозам синоптиков, на Ямале наблюдается усиление ветра во всех районах. Прогнозируется снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, скорость – 7-12 м/с, порывы до 22 м/с. На побережье порывы до 27 м/с. Температура днем -16 ˚С ниже нуля.

В Ямальском и по северо-западу Тазовского района прогнозируется умеренный снег, метель. Ветер северо-западный, западный со скоростью 12-17 м/с, местами порывы до 27 м/с. Температура -9…-14 ˚С, местами до -19 ˚С.

По погодным условиям отложены и вертолетные рейсы из Салехарда. Сегодняшние рейсы внутри округа откладываются до улучшения погодных условий. На вылет и прием самолетов погода не повлияла.