Истёк срок – вызови специалиста

Как правильно проверить водосчётчики

Собственникам, у которых истек срок поверки счетчиков, также придется оплачивать ресурсы с повышающим коэффициентом. Чаще всего работоспособность приборов учета нужно проверять через 4-6 лет. Менее одной трети приборов оказываются годными к работе после первых четырех лет эксплуатации из-за механического износа. И может оказаться так, что, оплатив поверку (процедура эта стоит около 1300 рублей за один счетчик), собственнику придется потратиться на новый прибор и его установку.

Поверкой счетчиков в нашем городе занимается Ноябрьский отдел метрологии Тюменского центра стандартизации и метрологии. Оборудование для поверки счетчиков в отделе метрологии есть, и заявки специалисты выполняют. Происходит это прямо в квартире, без демонтажа счетчика. Для этого переносную установку по подсчету кубометров подключают к крану в квартире и делают замер. Программное обеспечение считывает показания, вычисляет расход, считает расхождение между фактически потребленным и пройденным через счетчик. Допустимая погрешность прибора учета – от 2 до 5%. Это настолько мало, что заметить невооруженным глазом невозможно. По результатам работы специалист выдает собственнику заключение – годен счетчик или нет. И только это заключение, а не зоркий глаз и техническое образование жильца квартиры, решает – нужна ли замена прибора.