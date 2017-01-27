Работа ДРСУ на контроле
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Госавтоинспекция недовольна качеством уборки улиц
Дорожники получили ряд замечаний от Госавтоинспекции относительно качества очистки городских улиц.
Замечания подрядной организации были озвучены еще 24 января. ДРСУ дали время на устранение, однако в ходе проверки выяснилось, что не все промахи дорожники поспешили исправить. Все нарушения были зафиксированы, и сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой и будет принято решение.
Добавим, с начала года службой дорожного надзора ГИБДД было выдано 26 предписаний с требованием устранить недостаки по очистке городских улиц. Большинство из них выполнены.
«Если после выдачи предписания не будет производиться выполнение, соответственно накладывается повторный штраф, выдается повторное предписание с последующим обращением уже к владельцу дороги или в органы прокуратуры», – комментирует ситуацию старший госинспектор дорожной инспекции Владимир Каравайцев.