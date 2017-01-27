Не установил счётчик – плати больше

В ЯНАО увеличились повышающие коэффициенты

С нового года увеличились повышающие коэффициенты для тех, кто не установил счетчики на воду и отопление.

По закону приборами учета собственники должны были оборудовать свое жилье еще в 2012 году. Но штрафные санкции для тех, кто проигнорировал закон и продолжил оплачивать ресурс по нормативу, начали действовать только прошлым летом. С 1 июля 2016 года для таких граждан на Ямале появились повышающие коэффициенты. Сначала он составлял 1.4, то есть еще 40% к сумме платежа. С 1 января коэффициент составляет 1.5, или 50%.

По данным ЕРИЦ, сейчас в Ноябрьске с повышающими коэффициентами коммунальные ресурсы оплачивают более трех тысяч собственников жилья. Впрочем, есть и те, кого такая мера не коснулась. От обязательства устанавливать счетчики освобождаются жители домов, где сделать это технически невозможно, а также обитатели аварийных зданий. Но этот факт нужно еще документально подтвердить.