«Гражданский брак» — сериал номер один среди молодежи!

За первые две недели показа новый комедийный сериал ТНТ показал среднюю долю 15,9% по аудитории 18-30 (по данным Mediascope).



На ТНТ прошли первые 11 серий нового комедийного сериала «Гражданский брак», истории о паре, которой уже поздно встречаться, но рано жениться. Для канала это — экспериментальный продукт, сериал, в первую очередь рассчитанный на молодое поколение, который оказался популярным именно среди этой аудитории.



За первые две недели в эфире сериал показал среднюю долю 15,9% по молодежной аудитории 18-30 и 12,3% по аудитории 14-44. При этом в слоте 20:30-21:00 «Гражданский брак» занял уверенное первое место по аудитории 18-30. Сериал оказался безусловным успехом среди молодых людей. Герои сериала — люди нового поколения, они не мечтают о мнимом успехе и не гонятся за материальными ценностями: именно поэтому «Гражданский брак» нашел такой отклик среди молодежи.

«Еще на презентации сезона 2017 мы говорили, что ТНТ ни в коем случае не заканчивает с экспериментами, а только начинает их. «Гражданский брак» — это абсолютно экспериментальный продукт, рассчитанный на молодое поколение, и в эту аудиторию он попал стопроцентно. Мы довольны цифрами, которые сериал дал по России. При этом ТНТ присутствует во всех сферах, поэтому мы также очень довольны и количеством просмотров сериала в Интернете», — рассказал руководитель субхолдинга развлекательных телеканалов АО «Газпром-Медиа Холдинг» и телеканала ТНТ Артур Джанибекян.

Молодежь теперь смотрит сериалы не только в прямом эфире по телевизору, но и в Интернете — и тут ТНТ и «Гражданский брак» показали очень хорошие результаты. За первую неделю сериал набрал миллионы просмотров в Интернете.

Успеху сериала в Интернете в том числе поспособствовала совместная акция, проведенная ТНТ и соцсетью «ВКонтакте». Для продвижения комедийного сериала «Гражданский брак» ТНТ и «ВКонтакте» создали новую уникальную механику внутри социальной сети — добавили новый статус в поле «семейное положение», гражданский брак. Им воспользовались десятки тысяч молодых людей. А вместе с Парком Горького канал ТНТ устроил похожую акцию в реальности: посетители центрального катка в Москве, прямо в Парке Горького, могли зарегистрировать свой гражданский брак и получить свидетельство.

Сериал «Гражданский брак» выходил в эфире ТНТ с понедельника по четверг в 20.00.