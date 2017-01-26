Всё в одном окне

В МФЦ расширился перечень услуг

Получить сертификат на материнский капитал теперь можно в Многофункциональном центре. Раньше здесь только принимали документы на его получение, а сам сертификат выдавали в Пенсионном фонде. Теперь весь путь от момента подачи заявления до выдачи документа можно пройти в одном месте. И это не единственное новшество в работе Многофункционального центра. Так, уже с 1 февраля упростится процедура получения российских и заграничных паспортов. Главный документ гражданина России и загранпаспорт (правда, старого образца) будут выдавать специалисты МФЦ в режиме «одного окна». В перспективе перечень услуг в центре будет увеличен.

«Также в МФЦ планируется предоставление услуги УМВД России по выдаче водительского удостоверения. Данное соглашение сейчас находится на стадии заключения, подписания. Информацию о моменте начала выдачи можно получить на нашем сайте, у администратора и в инфокиоске», – рассказала начальник Ноябрьского филиала МФЦ Галина Цыганок.