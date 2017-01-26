Родители-нарушители

Девять жителей города наказаны за нарушение ПДД

В Ноябрьске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир!». В очередной раз они отправились на проверку, в ходе которой выясняли, как водители соблюдают правила перевозки детей в автомобиле.

Согласно правилам дорожного движения, перевозить детей до 12 лет в салоне авто можно, только используя детское удерживающее устройство. Несмотря на то что профилактика в этом направлении проводится регулярно, нарушителей выявили и в этот раз. Административные материалы составили на девятерых водителей.

Как пояснил инспектор отделения административной практики ОГИБДД Александр Кирчу, за перевозку детей, которые не пристегнуты удерживающим устройством, предусмотрен штраф в размере 3000 рублей по части 3 статьи 12.23.