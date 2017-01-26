«Молодёжь. Техника. Творчество»

Ещё один фестиваль робототехники пройдёт в Ноябрьске

В Ноябрьске с 4 по 8 февраля состоится фестиваль технического творчества «Молодежь. Техника. Творчество», в рамках которого пройдут региональные отборочные соревнования по робототехнике Всероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

В первый день работы фестиваля, 4 февраля, будут организованы соревнования по робототехнике направлений Hello, Robot! и Hello, Robot! Arduino и защита проектов направлений JrFLL, FLL, инженерные и творческие проекты. На 5 февраля запланирован демонстрационно-показательный блок участников, а 8 февраля состоится открытие научно-экспериментального музея «ЭйнштейниУм».

Заявки на участие в мероприятиях фестиваля принимают в печатном и электронном вариантах до 1 февраля в центре «Ровесник» по адресу: пр-т Мира, 84а, адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . К участию в соревновательном блоке приглашаются робототехнические команды ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. По вопросам участия можно обращаться по телефонам 8 (3496) 35-78-82, 35-28-04.