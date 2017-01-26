Чрезвычайные ситуации обошли Ноябрьск стороной

Специалисты экстренных служб подвели итоги прошлого года

Вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили на совещании в Ноябрьске.

2016-й в России был «богат» на происшествия. Но сам Ноябрьск чрезвычайные ситуации, к счастью, обошли стороной. Тем не менее в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило почти 56 тысяч звонков от жителей. На территории муниципалитета произошло 112 пожаров. Они нанесли ущерб имуществу в размере 19 миллионов рублей и унесли жизни четырех человек. «Ямалспас» в этом году выехал на помощь 322 раза. В 74 процентах случаев специалистам пришлось вызволять людей из ситуаций, угрожающих здоровью и даже жизни. Медики вспомнили и экстремально-высокие температуры в декабре прошлого года. Тогда фельдшерам скорой медицинской помощи пришлось в течение пяти суток дежурить на посту ДПС «Карамовский».

Начальник управления ГО и ЧС Ноябрьска Иван Яртым рассказал, что в муниципальном образовании функционировало 12 спасательных служб, включающих 68 формирований гражданской обороны с численностью 530 человек и 119 единиц техники. На сегодняшний день функционирует 11 спасательных служб, 66 формирований, 495 человек, 115 единиц техники.