Новые цифры в платёжках

В квитанции за ЖКУ добавятся три строки

Уже в феврале жители Ноябрьска получат расчетные листы нового образца с новыми суммами. В привычной квитанции станет больше информации и добавятся три новые строки: холодная, горячая вода и электроснабжение на общедомовые нужды (ОДН). Начисляться плата за эти услуги тоже будет по новой системе.

Практика распределения излишков на всех уходит в прошлое. Оплачивать ресурсы, что требуются для обслуживания мест общего пользования, собственники будут исходя из установленного правительством норматива. «Накинуть» лишнего у управляющих компаний больше не получится. Все, что сверх норматива, согласно новшествам – за счет обслуживающей организации.

Нельзя сказать, что новая система вызывает у обслуживающих дома организаций особые опасения. Нестыковки между тем, что выдают общедомовые приборы учета, и показателями индивидуальных, говорят, всегда были, есть и будут: не все сегодня своевременно и честно сдают показания. Если собственники занижают показания счетчиков горячей и холодной воды, то излишки переходят на ОДН.

Управляющие компании и ТСЖ с этим сталкиваются неоднократно, и законом сегодня уже предусмотрено несколько рычагов воздействия на недобросовестных собственников. А нововведения – это всего лишь очередной стимул тщательнее выполнять эту работу.

Как рассказала заместитель директора департамента Госжилнадзора ЯНАО Инга Панчешная, таким образом государство стимулирует управляющие компании выявлять и устранять причины этих излишек, то есть работать с собственниками помещений и не перекладывать это на плечи добросовестных собственников, которые все оплачивают своевременно, не занимаются воровством, правильно содержат свое сантехническое оборудование.

Станет ли новая система толчком к очередной волне банкротства управляющих компаний, пока говорить рано, однако уже сейчас ясно, что новшество так или иначе отразится не только на обслуживающих организациях, но и на собственниках в первую очередь.

К слову, специалисты говорят, что новая система начислений не приведет к увеличению платы за ЖКУ, а напротив, в некоторых случаях даже ее снизит.

Рассчитать примерную сумму, которую придется платить за ОДН, можно самостоятельно: для этого площадь квартиры нужно разделить на общую площадь всего дома (эти данные есть в квитанции). Далее этот результат умножаем на площадь мест общего пользования и на норматив – по горячей и холодной воде он одинаковый – 0,03 кубометра. То, что получилось, умножаем на тариф. На холодную воду это 28 рублей 90 копеек. На горячую – 107,68 рубля.