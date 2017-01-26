Перерасчёта за воду не будет

В каком случае горожанам могут отказать

Еще один способ мотивации к установке приборов учета – изменение методики перерасчета за временное отсутствие собственника в городе. Право на такую услугу имеют те горожане, кто оплачивает стоимость воды по нормативам, а не по счетчику.

Ранее для того, чтобы получить перерасчет, достаточно было предоставить документы, которые подтвердили бы факт отсутствия человека в городе на протяжении определенного периода. Теперь, помимо проездных документов, к списку обязательных для перерасчета нужно предоставить заключение о том, что в квартире отсутствует техническая возможность установить счетчики. Если техническая возможность установки индивидуальных приборов учета существует, перерасчет за временное отсутствие не производится.