Новое авианаправление из Ноябрьска

До Красноярска можно долететь без пересадок

Теперь добраться в крупнейший город Центральной и Восточной Сибири можно без пересадок. Из Ноябрьска до Красноярска открыто прямое авиасообщение, обеспечивает его компания «Нордстар». Современный самолет на 46 мест будет летать два раза в неделю – по вторникам и четвергам. Время в пути – три с половиной часа. Рейс этот субсидированный правительством России, а потому билет в одну сторону стоит от 4500 рублей.