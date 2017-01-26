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Новое авианаправление из Ноябрьска

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Новое авианаправление из Ноябрьска

До Красноярска можно долететь без пересадок

Теперь добраться в крупнейший город Центральной и Восточной Сибири можно без пересадок. Из Ноябрьска до Красноярска открыто прямое авиасообщение, обеспечивает его компания «Нордстар». Современный самолет на 46 мест будет летать два раза в неделю – по вторникам и четвергам. Время в пути – три с половиной часа. Рейс этот субсидированный правительством России, а потому билет в одну сторону стоит от 4500 рублей.

Запись к гинекологу

Запись к гинекологу

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Не разъехались

Не разъехались

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В ЦГБ не подтвердили информацию о младенце

В ЦГБ не подтвердили информацию о младенце

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Грипп возвращается

Грипп возвращается

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