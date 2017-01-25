Вновь на боевом посту

В школы и детские сады вернулась охрана

Школы и детские сады вновь под бдительным оком. В образовательные учреждения вернулась специализированная охрана.

О том, что с нового года руководителям учреждений пришлось обеспечивать безопасность детей своими силами, мы уже писали. Это случилось потому, что компания, выигравшая тендер на охрану в конце декабря, оказалась в списке недобросовестных. И городским властям пришлось после зимних каникул в срочном порядке проводить новый конкурс. Договор с новым подрядчиком был заключен 24 января. Ближайшие полгода обеспечивать порядок в учреждениях будут сотрудники ноябрьской фирмы «Ион+». Охранники уже заступили на посты.