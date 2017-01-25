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Виртуальное общение

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Виртуальное общение

Составлен портрет пользователей соцсетей

«ВКонтакте» общается молодежь, женщины среднего возраста предпочитают «Одноклассники», а деловые люди и представители бизнес-сообщества выбирают Facebook и Twitter. Последние две, к тому же, более «мужские» соцсети. Такие социально-демографические портреты составили специалисты «Левада-центра» в результате всероссийского опроса.
Общение в социальных сетях становится популярнее, и сегодня ими пользуются 60 процентов россиян. Возрастающую популярность аккаунтов специалисты объясняют несколькими причинами. Это материальное положение россиян: у людей есть средства на покупку гаджетов, наличие минимальных пользовательских навыков, легкость общения по сравнению с реальными беседами и еще один важный момент, хотим мы того или нет, но человек, не имеющий страницы в социальной сети, сегодня выпадает из социума.

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