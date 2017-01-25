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Баталии радиоуправляемых машин

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Баталии радиоуправляемых машин

Болельщиков приглашают на соревнования по автомодельному спорту

Во Дворце молодежи 29 января пройдут открытые городские соревнования по автомодельному спорту. На турнир съедутся как титулованные спортсмены, так и новички из Сургута, Губкинского и Ноябрьска в возрасте от 6 до 35 лет и старше.
Организаторы соревнований – управление по делам семьи и молодежи Ноябрьска и Спортивно-технический клуб.
В соревнованиях участникам необходимо преодолеть трассу за наименьшее время.
За дополнительной информацией обращаться в Спортивно-технический клуб по адресу: ул. Изыскателей, 8в.
Начало соревнований в 11 часов.

Запись к гинекологу

Запись к гинекологу

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Не разъехались

Не разъехались

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В ЦГБ не подтвердили информацию о младенце

В ЦГБ не подтвердили информацию о младенце

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Грипп возвращается

Грипп возвращается

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