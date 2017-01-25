Баталии радиоуправляемых машин

Болельщиков приглашают на соревнования по автомодельному спорту

Во Дворце молодежи 29 января пройдут открытые городские соревнования по автомодельному спорту. На турнир съедутся как титулованные спортсмены, так и новички из Сургута, Губкинского и Ноябрьска в возрасте от 6 до 35 лет и старше.

Организаторы соревнований – управление по делам семьи и молодежи Ноябрьска и Спортивно-технический клуб.

В соревнованиях участникам необходимо преодолеть трассу за наименьшее время.

За дополнительной информацией обращаться в Спортивно-технический клуб по адресу: ул. Изыскателей, 8в.

Начало соревнований в 11 часов.