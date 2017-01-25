Сомнительные услуги

Житель Губкинского по доверчивости лишился почти 3 млн рублей

В дежурную часть города Губкинского с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что неизвестные завладели денежными средствами на общую сумму 2 млн 716 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Полицейские установили, что в мае 2014 года заявитель, посмотрев на одном из телеканалов передачу, в которой ясновидящая оказывает помощь людям в сложных жизненных ситуациях, решил обратиться к экстрасенсу. Позвонив по контактному номеру телефона, транслировавшемуся на телеканале, мужчине было назначено три сеанса на разные даты, за которые он перевел неизвестным 98 тысяч рублей. В последующем, в течение 2014-2016 гг., с жителем Губкинского по телефону беседовали «ясновидящие», денежные запросы которых росли в геометрической прогрессии. Заявителю был причинен материальный ущерб на сумму более 2,6 млн рублей.

В январе 2017 года заявителю позвонила женщина, представилась сотрудником некоего фонда благосостояния населения и сообщила, что в отношении данных экстрасенсов возбуждено уголовное дело и что мужчине будет возвращена денежная компенсация в размере 3 млн рублей, но необходимо лишь заплатить 5 процентов от общей суммы. Потерпевший перевел первую часть в размере 50 тысяч рублей, после чего ему позвонили и сообщили, что якобы банк не одобряет данную операцию, нужно связаться с юристом данного фонда, который доставит деньги наличными в г. Губкинский, но чтобы осуществить доставку нужно оплатить еще 85 тысяч рублей. Поняв, что его обманывают, мужчина обратился в дежурную часть полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников.