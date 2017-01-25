С Днём российского студенчества

Ямальских студентов поздравил губернатор Дмитрий Кобылкин

«Вы знаете, что усердие – начало успеха, а полученные знания – основа жизненного и трудового пути. Искренне желаю ямальским студентам уверенности в своих силах, настойчивости и упорства в достижении поставленных целей, хорошей учебы. Нам нужны молодые специалисты, чтобы обустраивать родной Ямал, создавать его достойное настоящее и строить перспективное будущее. Уверен, что вы внесете весомый вклад в социально-экономическое и гуманитарное развитие арктического региона, а ваши знания и энергия послужат его процветанию и благополучию ямальцев», – сказал в своем поздравлении Дмитрий Кобылкин.

На Ямале функционируют семь государственных профессиональных образовательных организаций, а также одно частное профессиональное образовательное учреждение ПАО «Газпром». Обучение в них проходят 6 408 студентов по 19 профессиям и 33 специальностям. Подготовка ведется по специальностям: техника и технология наземного транспорта, электро- и теплоэнергетика, сестринское дело, машиностроение, образование и педагогические науки, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, техника и технология строительства, клиническая медицина. Ежегодно профессиональные образовательные организации региона выпускают около двух тысяч человек. Уровень трудоустройства ямальских молодых специалистов – в числе лучших по стране: более 60% после получения образования идут работать по специальности на предприятия, в организации и учреждения округа.

Важно отметить, что на Ямале реализуется комплекс мер по социальной поддержке студентов. В частности, выплачиваются академическая (около 1800 рублей) и социальная (около 2700 рублей) стипендии. На полном государственном обеспечении находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из числа коренных малочисленных народов Севера, чьи родители ведут кочевой или полукочевой образ жизни.

Пятидесяти лучшим студентам, которые получают среднее профессиональное образование по приоритетным отраслям и направлениям социально-экономического развития Ямала, выплачивается стипендия правительства автономного округа (2000 рублей для студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и 4000 рублей для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена). В этом учебном году (2016/2017) 23 лучших студента профессиональных образовательных организаций ЯНАО получают стипендии Правительства Российской Федерации.

Кроме того, ямальцам предоставляются целевые образовательные субсидии за счет средств окружного бюджета для получения высшего профессионального образования. В 2016 году такой субсидией воспользовалось 150 человек. А поступление в различные вузы страны, в том числе в лучшие из них в Москве и Санкт-Петербурге, традиционно остается высоким – свыше 70% выпускников ямальских школ ежегодно становятся студентами высших учебных заведений России.

Фото с сайта правительства ЯНАО.