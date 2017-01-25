Татьянин день

Праздник российского студенчества

25 января стал праздником еще в царской России, в 1755 году. Тогда императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Сначала этот праздник отмечался только в Москве, но очень пышно. Празднование состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. Праздник имеет и второе название – Татьянин день, потому что 25 января отмечается день памяти святой мученицы Татианы.

Сегодня событие отмечают во всех университетах России. Для студентов это повод «выдохнуть» после сдачи сессии.

Фото из архива редакции.