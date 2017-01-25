Плановая встреча

В Ноябрьске с визитом детский омбудсмен

В Ноябрьск с рабочим визитом приехал уполномоченный по правам ребенка на Ямале Виталий Орешкин. Это посещение муниципальных образований плановое. До нашего города детский омбудсмен уже побывал в Губкинском и Тарко-Сале. Он проводит совещания с представителями системы профилактики, а также личные приемы родителей несовершеннолетних или их законных представителей. Также Виталий Орешкин инспектирует ледовые городки на предмет их безопасности. Ноябрьск – финальный город в планах уполномоченного. Здесь он проведет два дня.