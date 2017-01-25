«Станем друзьями»

В Ноябрьске открылась школа супружества

Как избавиться от одиночества, где найти вторую половинку и каким образом выстроить гармоничные отношения – на эти и другие вопросы готовы ответить на занятиях школы супружества и добрачных отношений «Станем друзьями».

Ее организовали представители благотворительного фонда «Вера, Надежда, Любовь». Это уже их второй подобный опыт. Первый раз школу открывали осенью, тогда ее посещали более десяти человек. Курс лекций рассчитан на три месяца. Каждый урок посвящен определенной теме. Занятия проходят по субботам. Желающие могут посетить их все или выбрать наиболее подходящее именно ему.

«В школах и институтах нас не учат, как дальше жить, и поэтому школа супружества и добрачных отношений учит, как создавать семьи, для чего нужна семья, общие цели семьи, как решать разные конфликты», – говорит президент благотворительного фонда Наталья Лужанская.