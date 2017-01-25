Уборкой улиц и тротуаров вновь занимается ДРСУ

Ежедневно в город выходит 30 единиц техники

В Ноябрьске с нового года сменились основные подрядчики по уборке улиц. Фактически «Севердорстрой» и ДРСУ поменялись местами. По итогам конкурса на первый квартал 2017 года «Севердорстрой» теперь вывозит снег с промзоны и территории поселков. А муниципальное ДРСУ убирает центральные улицы и тротуары.

Как рассказали в ДРСУ, ежедневно на линию выходит от 25 до 30 единиц техники и около 50 рабочих. Трудятся круглосуточно, в две смены, и даже в выходные дни. В ближайшее время ДРСУ обещает наращивать объемы: в штате не хватает механизаторов, а значит, часть техники остается незадействованной. Но кадровую проблему постараются решить как можно быстрее.

Пока у заказчика работ – городской администрации – есть претензии к качеству работы ДРСУ. На прошлой неделе улицы и тротуары проверила комиссия представителей ДМЗ. Муниципальному предприятию указали на недостатки и дали время, чтобы их исправить. В противном случае, рассказал первый заместитель главы администрации Александр Боткачик, будут предприняты меры. «Несмотря на то что ДРСУ муниципальное предприятие, в случае серьезных нарушений мы будем применять штрафные санкции, невзирая на лица и должности», – пояснил он.