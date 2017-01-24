«Служили наши земляки»

На Ямале стартовала патриотическая акция

Стартовала региональная патриотическая акция «Служили наши земляки», посвященная Дню защитника Отечества. До 23 февраля во всех муниципалитетах округа будут проводиться мероприятия патриотической направленности.

Инициатором акции выступил Региональный центр патриотического воспитания ЯНАО. К участию в ней приглашаются учреждения по работе с молодежью, культуры, образования, общественные и молодежные объединения, ветеранские организации и объединения, организации волонтеров округа.

В рамках проведения акции будут организованы вечера чествования участников боевых действий за пределами Отечества, встречи с представителями военных комиссариатов, военных вузов, ветеранов военной службы.

15 февраля пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (28-й годовщине вывода войск из Афганистана).

Во всех школах Ямала состоятся уроки мужества, посвященные Дням воинской славы России: 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля – День защитника Отечества. Предполагается оформление уголков и экспозиций «Служили наши земляки», проведение конкурсов сочинений, рисунков, плакатов, организация спортивных состязаний, соревнований по военно-прикладным видам спорта, а также проведение праздничных программ и торжественных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества.

Фото из архива редакции.