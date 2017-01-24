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Грипп возвращается

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Грипп возвращается

За неделю к врачам обратились 836 человек

В городе увеличивается число заболевших ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю к врачам с симптомами простуды и гриппа в Ноябрьске обратились 836 человек. Это на 6 процентов больше, чем на прошлой неделе. А по сравнению с началом года рост составил уже более 30 процентов.
Чаще всего болеют дети до 3 лет и от 7 до 14. Однако закрытых на карантин классов и групп детских садов в Ноябрьске пока нет.
Санитарные врачи уверены, в ближайшее время статистика заболеваемости продолжит ухудшаться. На всем Ямале вторую волну гриппа ждут уже в начале февраля.

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