Война с самовольными постройками

В Ноябрьске демонтируют два бесхозных гаража

Они были незаконно установлены на землях общего пользования в микрорайоне «Е» на улице Энтузиастов. Их хозяева так и не нашлись, а потому снос построек был проведен в принудительном порядке в присутствии участкового полицейского. Ценного имущества внутри не оказалось, в противном случае его бы описали и вместе с гаражом отправили в места временного хранения. Там оно может находиться до трех месяцев, а после, если хозяин так и не объявится, имущество перейдет в собственность муниципалитета.

За прошлый год в этом районе уже были демонтированы 16 гаражей. Тринадцать из них убрали сами собственники, остальные – муниципалитет. Кстати, демонтировать гараж самому выйдет значительно дешевле, нежели ждать, пока его уберет муниципалитет. Так как во втором случае собственнику в итоге придется оплатить расходы по разбору и транспортировке. А так же заплатить за специальное место временного хранения, куда помещается имущество после демонтажа. Ну и, конечно, уплатить административный штраф за самовольное занятие земельного участка. Тем более право собственности нужно будет еще доказать. Впрочем, сделать это не так уж и сложно, достаточно принести документ купли-продажи и написать заявление на возврат.

Всего в прошлом году специалисты департамента имущественных отношений выявили 239 самовольных построек. Более сорока из них уже демонтировали.