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Модернизация в каждое отделение

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Модернизация в каждое отделение

«Почта России» переходит на электронные очереди

В ноябрьских отделениях «Почты России» появятся электронные очереди.
Подобные системы успешно используются во многих офисах банков и муниципальных учреждениях. Они помогают существенно сократить время, которое тратят клиенты в ожидании специалистов.
В Ноябрьске первые аппараты электронных очередей появятся во втором и четвертом отделениях. Их планируют установить во втором квартале этого года.
Всего же в 2017 году электронными системами оснастят более полутора тысяч отделений по всей России.

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