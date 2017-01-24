Всё выше и выше

В России подорожает алкоголь

С 1 января выросли акцизы на многие виды спиртного. Так, акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, составляет 36 рублей за литр. Ставки на игристые вина из российского винограда выросли лишь на рубль. Акцизы на иностранные тихие вина подняли с 9 до 18 рублей за литр. Акциз на пиво увеличился в среднем на полтора рубля. Поднялись акцизы и на крепкие алкогольные напитки, в которых доля спирта выше 9 процентов. Ставка увеличится с нынешних 500 до 523 рублей за литр.

Эксперты прогнозируют, что рост цен в магазинах окажется выше. Однако подорожания не стоит ждать сразу. Новые цены потребители ощутят в марте.