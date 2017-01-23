«Hello, Robot!»

В Ноябрьске проходит второй региональный фестиваль по робототехнике

Мероприятие собрало под одной крышей около двухсот участников из восьми муниципалитетов округа. Соревнования проходят по восьми различным направлениям. Объединяет всех тема экологии и агропромышленности. В первый день свои проекты представила младшая группа. В это же время другие команды программировали двух роботов: чертежника и сортировщика, между которыми затем состоялись соревнования. Продлится мероприятие три дня.

Победители отправятся на Всероссийский роботехнический фестиваль «РобоФест-2017», который пройдет в Москве в марте 2017 года.