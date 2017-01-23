Ямальское мясо будут поставлять в Германию

В Берлине подписано соглашение о сотрудничестве

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, глава Приуральского района Иван Сакал и директор немецкой фирмы «П.Кёвер» Петер Кёвер в Берлине подписали соглашение о сотрудничестве.

Таким образом, ямальская оленина теперь будет отправляться в мясные магазины Германии. Соглашение уже вступило в силу. Поставки мяса в объеме до 100 тонн будет осуществлять муниципальный мясоперерабатывающий комплекс «Паюта».

Помимо того, в рамках рабочей встречи Дмитрий Кобылкин рассказал иностранным коллегам о потенциале развития арктического региона, представил новые инвестпроекты.

Участники встречи затронули и такую тему, как туристическая привлекательность Ямала: особый северный колорит весьма популярен у путешественников. Только за прошлый год Ямальская Арктика приняла более 100 тысяч туристов, в том числе и иностранцев.

Фото с сайта правительства ЯНАО.