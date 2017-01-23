В ЦГБ не подтвердили информацию о младенце

Призыв о помощи может быть мошенничеством

В Центральной городской больнице Ноябрьска сегодня опровергли информацию о том, что в перинатальном центре находится 10-месячный малыш, которому срочно требуется кровь.

Пост с призывом о помощи появился в социальных сетях сегодня. Его автор пожелал остаться анонимным, но в сообщении указан номер телефона и контактное лицо. На деле связаться с ним оказалось невозможным: телефон всегда недоступен.

А тем временем аналогичные призывы слово в слово появились в последние несколько дней и в социальных сетях Кургана, Пермского края, Калининграда и Кургана.

В пресс-службе ЦГБ Ноябрьска корреспондентам телеканала «НОЯБРЬСК 24» сегодня пояснили, что в перинатальном центре, как правило, находятся дети до трех месяцев.