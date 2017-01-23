Коллекторы в законе

Создан Единый реестр коллекторских агентств

Деятельность коллекторов отныне под контролем службы судебных приставов.

Сейчас создается единый реестр фирм, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности. Возросли и требования к подобным службам: они обязаны быть зарегистрированы исключительно как юридические лица с активами не менее 10 миллионов рублей. Коллекторы не должны иметь судимостей, а все разговоры с должниками теперь необходимо записывать.

Напомним, в этом году вступил в силу закон о коллекторах. Отныне запрещается отправлять неплательщику смс и уж тем более звонить в ночное время. В будни общение с «клиентами» возможно только с 8 утра и до 22 часов, в выходные – с 9 утра и до 20 часов. Количество визитов сократилось до одного раза в неделю, звонков – до двух раз в месяц. А спустя четыре месяца неплательщик имеет право вообще запретить им взаимодействовать с ним каким-либо способом. Кроме того, коллекторы теперь не смогут наносить должнику психический вред, применять силу, а также портить имущество.