Помощь в подготовке к ЕГЭ

Рособрнадзор начал публикацию видеоконсультаций

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начала публикацию на своем Youtube-канале видеоконсультаций по подготовке к Единому государственному экзамену.

В серии 11 видеолекций по всем предметам ЕГЭ. Руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ рассказывают об особенностях и содержании экзаменов, изменениях 2017 года, дают рекомендации по подготовке к ЕГЭ и отвечают на вопросы выпускников. Своими советами, как успешно подготовиться и сдать экзамены, делятся также участники ЕГЭ 2016 года, получившие высокие баллы на экзаменах.

«Квалифицированные советы и разъяснения от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ помогут выпускникам из любого уголка нашей страны лучше подготовиться к экзаменам, понять содержание и особенности предстоящих выпускных испытаний, а учителям эффективнее выстроить работу по подготовке к ЕГЭ», – отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ выйдут в течение января 2017 года. С опубликованными материалами также можно ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ.

Фото из архива редакции.