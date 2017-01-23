Не разъехались

Большегруз подмял под себя легковушку

На автодороге Сургут – Салехард 22 января столкнулись «Урал» и «Шевроле-Нива».

Водитель большегруза ехал от поста ДПС «Карамовский» в сторону Муравленко. При подъеме на горку не справился с управлением. Усугубил ситуацию и гололед, «Урал» покатился назад. Автопоезд машины сложило пополам и выбросило на встречную полосу, по которой и ехала легковушка. В результате водитель «Шевроле-Нивы» получил сотрясение головного мозга, ушибленные раны лица и колена. Каретой «скорой помощи» он был доставлен в ЦГБ Ноябрьска, ему назначено амбулаторное лечение.