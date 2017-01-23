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ГИА-2017

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ГИА-2017

В Ноябрьске экзамен сдадут более тысячи девятиклассников

До 1 марта девятиклассники должны определиться с перечнем предметов для прохождения государственной итоговой аттестации.
С этого года, помимо обязательных русского языка и математики, выпускники будут сдавать еще и два предмета по выбору. Основной период сдачи пройдет с 26 мая по 29 июня, дополнительный – с 5 по 22 сентября. Утверждены уже и пункты проведения экзаменов. Это школы № 6, 7, 9, 12 и школа микрорайона Вынгапуровского.
Пробные варианты контрольно-измерительных материалов уже опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений.

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