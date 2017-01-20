Запись к гинекологу

Попасть на приём в женской консультации станет проще

Еще вчера проблема с записью на прием к врачу в женской консультации стояла особенно остро. В день пациенток принимали всего три специалиста.

Как рассказали в женской консультации, обстановка в ближайшее время изменится: сегодня вернулся из отпуска один врач, а на следующей неделе выйдет и второй. В феврале планируется принять в штат женской консультации еще двух специалистов. Но решить кадровый вопрос на сто процентов пока не получается.

Сейчас записаться на прием к специалистам можно тремя способами – лично, по телефону или электронно. Запись на две недели вперед выкладывается ежедневно в 17 часов. В экстренных случаях можно обратиться в смотровой кабинет, в котором принимают с 8 до 20 часов.