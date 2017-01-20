Новый год в «Артеке»

Школьники из Ноябрьска отдохнули в лагере в Крыму

Десять ноябрьских школьников побывали в «Артеке». В конце декабря Международный детский центр принимал смену под названием «Хранители» для лидеров детского движения «Союз пионерских организаций».

В пятницу утром юные жители нашего города вернулись домой из Крыма. На берегу Черного моря они провели 21 день, встретили Новый год и Рождество. В ноябрьской делегации было девять учеников гимназии № 1 и один представитель школы № 9. Все они волонтеры и лидеры детского движения Ноябрьска.

Смена под названием «Хранители» включала образовательные и развлекательные мероприятия, цель которых – научить подростков придумывать и проводить общественно полезные дела. Полученными знаниями и впечатлениями ноябрьские ребята остались довольны и намерены как можно скорее воплощать их в жизнь в нашем городе.