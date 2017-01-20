Гей-парада не будет!

Разрешение на демонстрацию не дали

Власти окружной столицы не дали разрешение на проведение в Салехарде гей-парада. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в местной администрации.

«Поступало уведомление о проведении 29 и 31 января митингов, 30 января – шествия. Рассчитано это было на 300 человек. Заявителю направлен отказ», – цитирует собеседника агентство.

Свое решение в администрации Салехарда объясняют законом о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.