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Гей-парада не будет!

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Гей-парада не будет!

Разрешение на демонстрацию не дали

Власти окружной столицы не дали разрешение на проведение в Салехарде гей-парада. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в местной администрации.
«Поступало уведомление о проведении 29 и 31 января митингов, 30 января – шествия. Рассчитано это было на 300 человек. Заявителю направлен отказ», – цитирует собеседника агентство.
Свое решение в администрации Салехарда объясняют законом о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

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