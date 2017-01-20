В Ноябрьске уровень преступности снизился

Но ДТП по вине пьяных стало больше

В ОМВД Ноябрьска подвели итоги за 2016 год. В целом уровень преступности в городе, по сравнению с прошлыми годами, снизился на 17 процентов.

Так, согласно статистике, преступлений против личности в Ноябрьске совершено меньше, равно как и фактов бытового насилия, краж и угонов. На 30 процентов снизились преступления, совершённые несовершеннолетними, и ДТП, где пострадали дети. А вот преступлений с применением оружия, напротив, зарегистрировано больше, выросло число и так называемых «пьяных» правонарушений. А также ДТП, виновниками которых стали нетрезвые автовладельцы.