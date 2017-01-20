Для удобства бизнеса

В МФЦ открылись окна для предпринимателей

В Многофункциональном центре открылась бизнес-зона. Здесь предприниматели могут получить услуги по принципу «одного окна».

Отдельная зона расположилась на втором этаже. Одновременно заявителей принимают два специалиста. Причем обратиться к ним могут как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует открыть свое дело. Здесь им расскажут об окружных субсидиях и о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. А также проведут консультацию по аренде недвижимости, участии в закупках и торгах, возможностях микрозаймов. Пока специалисты только консультируют горожан, но в дальнейшем перечень услуг расширят. Здесь помогут заключать договоры, изготовить печати и в случае необходимости выступят посредником в отношениях с банком.