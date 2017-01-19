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На Ямале определят лучшие семьи

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На Ямале определят лучшие семьи

За премию поборются и ноябрьцы

 Это ежегодная премия, утвержденная губернатором. Ее победители получают 250 тысяч рублей. Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Преодоление», «Лучшая династия», а также лучшая многодетная, молодая и опекунская семья. В каждой есть представители от окружных муниципалитетов. 

О своем желании вступить в борьбу за губернаторскую премию заявили уже шесть ноябрьских семей. Заявки принимаются в управлении социальной защиты населения до 30 января. После чего к работе приступит специальная комиссия.

Фото Департамента молодежной политики и туризма ЯНАО.

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