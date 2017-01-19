Наперерез составу

Стали известны новые подробности ЧП на железнодорожных путях

Журналистам телеканала «НОЯБРЬСК 24» удалось выяснить новые подробности происшествия, которое случилось в среду вечером в районе станции «Пелей-2». Там, напомним, житель Ноябрьска попал под колеса товарного поезда. По официальным данным, тем вечером 34-летний горожанин хотел пересечь «железку» и попасть с промзоны в город. Не смутил его даже движущийся в это время по железнодорожным путям товарный состав: мужчина попытался перебраться через пути прямо через сцепку между вагонами, но в какой-то момент его нога соскользнула и попала в колесную пару. Первую помощь пострадавшему еще до прибытия медиков оказали сотрудники линейного отдела полиции. Как впоследствии отметят врачи «скорой помощи», квалифицированные действия правоохранителей помогли избежать куда более серьезных последствий.

«Оперативно была выслана бригада, после оказания медицинской помощи пациент был госпитализирован в ЦГБ Ноябрьска», – рассказал начальник оперативного отдела ССМП Георгий Головин.

А потом – многочасовая операция. Хирурги ЦГБ пытались спасти травмированную конечность, но повреждения были слишком серьезными.

«Пациент был доставлен в тяжелом состоянии. В экстренном порядке выполнено оперативное вмешательство, в течение суток он находился под наблюдением в реанимации, получал лечение. На данный момент состояние пациента стабильное, сегодня из реанимационного отделения он переводится в травматологию», – рассказал корреспондентам телеканала «НОЯБРЬСК 24» заместитель главного врача по медицинской части Ноябрьской ЦГБ Иван Швецов.

И пока 34-летний пострадавший находится под наблюдением врачей, по факту происшествия началась проверка.

«Заранее скажу, каких-либо противоправных действий со стороны поездной бригады нет, а вот в действиях гражданина усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного статьей 11.1, частью 5, это «проход через ж.-д. пути в неустановленном месте». Также будет рассмотрен вопрос по правонарушению, предусмотренному статей 11.17, это «передвижение на подвижном составе в неприспособленных для пассажиров местах», – рассказал врио заместителя начальника Ноябрьского линейного отдела полиции Артем Мартемьянов.