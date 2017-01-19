Больница ищет узких специалистов

В Ноябрьской ЦГБ нехватка врачей

В детской поликлинике города не хватает специалистов. Так, с нового года ноябрьцы с трудом могут записать своих детей к врачу-инфекционисту. Оказывается, медик переехал в другой город, вместо него на четверть ставки вышел врач детского инфекционного отделения ЦГБ. График приема сократился, специалист принимает малышей с 15.30 до 18.00 ежедневно. На данный момент это самое оптимальное решение, которое было принято руководством поликлиники.

«Учреждению нужны и эндокринолог, и инфекционист, и лор-врач. На сайте есть вакансии, но желающих нет», – говорит заведующая детской поликлиникой Елена Исаева.

Недостаток врачей в ЦГБ также не ограничивается только одной специализацией. Так, помимо детского, нет и взрослого инфекциониста. Не хватает лор-врачей и нескольких гинекологов в женской консультации. В общей сложности из почти трех тысяч единиц персонала больницы в штате имеется 620 ставок докторов, занято 438 из них. Укомплектованность врачами составляет чуть более 70 процентов. И в этом году, говорят в руководстве ЦГБ, особенно острые кадровые вопросы постараются решить. Специалистов ищут в других регионах, а также проводят переподготовку уже работающих врачей.